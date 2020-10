MIS VEREGRUPP SUL ON? See võib mõjutada nii koroonaviirusesse nakatumist kui haiguse raskust 

Ehkki tulemusi peetakse teaduslikult ülimalt huvitavaks, rõhutavad teadlased, et teemat on vaja veel edasi uurida, et sellest saaks teha mingeid põhjapanevaid järeldusi, kirjutab CNN.

Teatavasti on kõige olulisem veregrupisüsteem on AB0, mille puhul võib veri võib olla kas A, B, 0 või AB grupist.

Taanis tehtud uuringus leiti, veregrupid A, B ja AB võivad olla nakkusele vastuvõtlikumad kui 0 veregrupiga inimesed. Näiteks leiti, et positiivse koroonatesti saanud 7422 inimese seas oli 0 veregrupp ainult 38,4% inimestest, ehkki Taani 2,2 miljonilise elanikkonna hulgas on see veregrupp 41,7% inimestest.

Positiivse testi saanutest 44,4% oli A veregrupiga, kuid Taani elanikkonnas moodustab see veregrupp 42,4%.

Teises uuringus aga leidsid Kanada teadlased, et 95 kriitiliselt haige patsiendi seas vajasid hingamisaparaati rohkem A või AB veregrupiga inimesed võrreldes 0 või B veregrupiga. Samuti leiti, et A või AB veregrupiga inimesed viibisid intensiivraviosakonnas keskmiselt kauem kui 0 või B veregrupiga inimesed.

Samas rõhutavad teadlased, et praegused uuringute tulemused ei tähenda, et A veregrupiga inimesed peaksid nüüd paanikasse minema ja 0 veregrupiga inimesed võiksid muretult pubides ja baarides käia. Veregrupi ja Covid-19 vahelise seose pärast pole vaja põhjendamatult muretseda.

Teadlased ei oska veel öelda, kas 0 veregrupil on mingi kaitse nakkuse vastu või on teistel veregruppidel mingi haavatavus viiruse suhtes. Kuigi on mitmeid teooriaid, ei tea teadlased veel, milline mehhanism võiks selgitada seost eri veregruppide ja Covid-19 vahel.