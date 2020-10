KAS SU ORGANISM ON PIISAVALT TUGEV? Ülekaal ja veel hulk mõjutajaid, mis kurnavad immuunsüsteemi ära 

Immuunsüsteemi peamine ülesanne on hävitada organismi sattunud haigustekitajaid – baktereid, viiruseid, toksiine, parasiite ja seeni. SYNLABi laboriarst Irina Utenko sõnul aitavad immuunsüsteemi terve ja tugevana hoida pikaajalised tervislikud harjumused, nagu mitmekülgne toitumine, kehaline aktiivsus, piisav uneaeg, normaalse kehakaalu hoidmine ja mittesuitsetamine. Oluline roll on ka vanusel, pärilikkusel ja läbipõetud haigustel.

Omandatud kaitsevõime languse põhjuseid on palju. Siin on neist olulisemad.

Immuunsüsteem vajab normaalseks toimimiseks kõiki toitaineid. Dr Utenko tõdeb, et pikaaegne vähene kalorsus ja valgusisaldus toidus langetavad immuunsüsteemi rakkude arvu, aktiivsust ja antikehade ehk immuunglobuliinide taset. Uuringutes on leitud, et immuunsüsteemi rakkude toimimiseks on eriti vajalik piisav tsingi, seleeni, raua, A-, D- ja C-vitamiini sisaldus organismis. Eesti toitumis- ja liikumissoovituste alusel tuleks süüa puu- ja köögivilju ning marju päevas kokku vähemalt 700 g, et saada toiduga kätte vajalikud vitamiinid ja mineraalained.