Professor Andres Meritsa miniloeng: kuidas peatada koroonaviiruse levik? 

Võrreldes kevadega on inimeste tervis praegu parem, testitakse rohkem, leitakse üles asümptomaatilised viirusekandjad, kuid SARS-CoV-2 põhjustab endiselt rasket ebatüüpilist kopsupõletikku. Praeguse vähese suremuse pinnalt on suur viga arvata, et koroonaviirus on leebemaks muutunud.