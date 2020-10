DR VASSILJEVI NÕUANNE | Viinakompress ei aidanud – kas tegin valesti? 

Podagra on ainevahetusehäire, mille puhul organism ei eemalda valkude lagundamisel tekkivaid lämmastikuühendeid, need ladestuvad liigesepindadele, tekitades terava valu ja kroonilise põletiku. Raviks on ravimid, mis vastavaid ühendeid, enamasti kusihapet, lagundavad, aga kindlasti ka valguvaene dieet. Kompress on kah abiks. Aga kes tablette ei võta ja dieeti ei pea, sellel pole kompressist mingit abi. Puhas viina raiskamine.