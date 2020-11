TIIU TREENIB | Vaigistage ärevust meelerahu harjutusega! 

Seda meelerahu toovat venitust võite teha siis, kui olete ärev, vihane või kurb. Soovitage seda ka oma suguvõsa pubekatele, keda on tabanud ärevus- või vihahoog. Ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirtega ning autistlikele lastele mõjub see harjutus ülirahustavalt ja mõnusalt. Harjutuse boonuseks on see, et venitate oma tuharas olevat pirnlihast. - Võtke sisse lähteasend: istuge rätsepistes, käed ristiasendis, sõrmed toetuvad põlvedele. - Välja hingates kummarduge ettepainutusse. Hoidke asendit nii kaua, kuni on mugav – näiteks lugege sisse hingates viieni ja tehke sama pikk väljahingamine.- Tulge tagasi lähteasendisse ning vahetage käte ja jalgade risti – tooge seni tagapool asunud käsi ja jalg ettepoole.- Korrake harjutust: hingake sisse ja väljahingates kummarduge ettepainutusse.