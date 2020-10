USA EKSPERT HOIATAB: tulemas on pandeemia süngeimad nädalad 

Minnesota ülikooli nakkushaiguste uurimise keskuse juht Michael Osterholm ütles, et järgmised 6–12 nädalat on riigi süngeimad nädalad kogu pandeemia ajal, kirjutab WebMD. Vaktsiini ei ole ja võib kuluda veel kuid, enne kui see on laialdaselt kättesaadav.

Osterholm mainis ka seda, et USAs on suur probleem sõnumitega, mis antakse pandeemia kohta. Küsitlused näitavad väga suurt umbusku koroonavaktsiini suhtes. Osterholmi sõnul ei tea inimesed, mida uskuda, kuid rahvale on vaja anda edasi teadusel ja reaalsusel põhinevaid sõnumeid. Tema arvates oleks vaja ka liidrit, kes suudaks rahva ühendada ja panna mõistma, mis toimub.

USA osariikidel on väga erinevad strateegiad, kuidas viirusega võidelda, näiteks kõigis osariikides pole maskikandmise kohustust.

Ainult kahes USA osariigis on nakatumine koroonaviirusesse langustrendis – Hawaiil ja Vermontis. 27 osariigis on uute nakatumiste arv tõusuteel, 21 osariigis püsib stabiilsel tasemel.