MIDA PISS TAHAB SULLE ÖELDA? 9 olulist seika, mida saab välja lugeda selle värvist ja lõhnast 

Kuid pissi lõhna võivad muuta ka mõned terviseseisundid, näiteks diabeet, põiepõletik, neerupõletik või maksapuudulikkus. Vänge lõhn võib kõneleda põiepõletikust, eriti kui tunned ka valu ja kipitust. Konsulteeri arstiga, kui pissi lõhn on äkki muutunud ja ei lähe enam ära. Kui tunned, et lõhn pole mitte tugev, vaid piss lausa haiseb, on kindlasti aeg minna arsti juurde kontrolli.

Foto: Pixabay

Kui sul on mõni kuseteede põletik, võib su piss olla punakas või pruunikas või on selles punased täpid. Piss võib olla ka rohekas ja hägune ning tugeva lõhnaga. Tavaliselt juhtub see siis, kui bakterid on pääsenud põide või kuseteedesse. Kui sul on sellised sümptomid ja tunned ennast halvasti, saab arst teha uriinianalüüsi ja võimalik, et vajad antitibiootikumiravi.

Diabeet

Sadu aastaid tagasi maitsesid arstid uriini, et teha selgeks, kas patsiendil on diabeet. Diabeetikute uriin on magus, kuna sisaldab palju glükoosi. Õnneks ei pea arstid tänapäeval pissi maitsma, kuid diabeetikut võib tunda ka uriini lõhnast – see on magusapoolne.

Vedelikupuudus