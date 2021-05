Keha UURI OMA PISSI! 9 tervisehäda ja muud seisundit, millest kõnelevad uriini värv ja lõhn Ohtuleht.ee , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

Mõned toidud ja ravimid võivad muuta pissi värvi, näiteks peet võib teha selle punakaks või tumepruuniks, spargel rohekaks ja porgandid oranžikaks. Foto: Vida Press

Sinu arst võib saada mõne tervisehäda kohta infot ainuüksi sellest, kui viskab pilgu pissile peale – mis värvi see on ja kas see on ka selge. Uriinianalüüs annab loomulikult palju rohkem teavet. Arst saab analüüse kasutada haiguste diagnoosimiseks või selleks, et terviseseisundil silma peal hoida. Siin on mõned olulised seigad, mida võiksid teada!