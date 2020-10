OH ÜLLATUST! Lääne-Tallinna Keskhaigla uueks juhiks valitigi Arkadi Popov 

Juhatuse esimehe valis neljaliikmeline haigla nõukogu. Selle esinanine Merike Martinsoni ütles, et otsus oli ükshäälne. “Nõukogu otsustas valida haigla juhatusse kaks uut liiget, sest Lääne-Tallinna Keskhaigla näol on tegemist pealinna ühe suurima ja mitmeprofiilse keskhaiglaga. Ühtlasi on meil ees ootamas mahukas töö Tallinna Haigla realiseerimisel, mis eeldab väga suurt töömahtu ning seepärast nõukogu otsustas juhatuse esimehe kõrvale valida ka juhatuse liikmena ravijuht,” selgitas Martinson.

Vahetult enne uue juhi valimisi heideti nõukogust välja Peeter Mardna, kes rääkis Õhtulehele, et Popovile tegi ettepaneku kandideerida Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Seega oli Mardna sõnul juba möödunud nädalal selge, et esimeheks valitakse Popov, kuna nõukogu koosseisus on kaks linnavalitsuse liiget. Mardna nentis, et ta ei näe põhjust hea haiglajuhi, Imbi Moksi välja vahetamiseks.