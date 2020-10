ARST TULEB LAPSE JUURDE: pealinnas hakkab nädalavahetustel tööle koduarstibrigaad 

„Paraku ei ole kiire arstiabi lastele alati kättesaadav, sageli ei pruugi perearstid teha või jõuda koduvisiidile ning nädalavahetuseti ei ole perearstidel vastuvõttu. Paljud lapsevanemad on ilmselt kogenud olukorda, kus ootamatu või ägeneva tervisehäire korral on esmane reaktsioon pöörduda EMOsse või kutsuda kiirabi. Koduarstibrigaadi sihtrühmaks on need ägedate tervisehäiretega lapsed, kes samas ei vaja kiireloomulist vältimatut abi,“ selgitas Beškina.