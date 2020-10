PEREARSTI NÕUANDELIIN AITAB! 7 kõige sagedasemat küsimust ja  mida arstid nendele vastavad 

Oluline on teada, et viirushaiguse puhul antibiootikumidest kasu ei ole, kuna viirus ja bakter pole samad haigusetekitajad. Palaviku kontrolli alla saamiseks peaks kodus olema mõni palavikualandajatest – paratsetamool või ibuprofeen. Rohke vedeliku joomine tuleb kindlasti kasuks ja aitab haigusel kiiremini mööduda.

Foto: Erakogu

Vererõhuprobleemidega pöörduvad 1220 nõustajate poole enamasti eakamad inimesed. Perearst soovitab alati vahetult enne helistamist vererõhu ära mõõta ja see kirja panna. Nõuandetelefoni töötajad saavad aidata selgusele jõuda, millest on vererõhumuutus tingitud ja kuidas edasi toimetada. Kui kõrge vererõhu korral aitavad ravimid, siis madala vererõhu puhul on soovitatav juua rohkelt vedelikku, tass kanget teed ning süüa üks soolane võileib. Kui on jaksu, siis olla füüsiliselt aktiivne, sest füüsiline treening tõstab vererõhku.