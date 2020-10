ONKOLOOG RIINA KÜTNER: on väheusutav, et vähki saaks ravida koduste vahendite või sisendusjõuga 

Viimastel aastatel diagnoositakse Eestis aastas üle 800 uue rinnavähijuhu. Õnneks küll üsna harva, kuid vahel leitakse vähk alles siis, kui see on juba kaugele arenenud. „Kindlasti on oluline rinnavähi varane avastamine, kuid see pole alati lihtne,“ tõdeb onkoloog-kirurg Riina Kütner.

Õnneks avastatakse esmaselt kaugelearenenud ehk siiretega rinnavähki Regionaalhaigla onkoloog-kirurgi Kütneri sõnul suhteliselt harva, eriti viimastel aastatel. „Enamasti tekivad siirded ikka alles mõnede aastate pärast.“

Küll aga on onkoloogi sõnul häda selles, et rinnavähk võib mõningatel juhtudel olla juba tekkemomendist levinud mööda organismi: üksikud vähirakud võivad liikuda nii lümfiteede kui veresoonte kaudu ja peituda näiteks luuüdisse. „Üksikuid vähirakke ei suuda erinevad radioloogilised uuringud tuvastada, selleks peaks olema moodustunud juba mingi konkreetsem kolle. Vähirakud võivad olla nii-öelda magavas seisundis aastaid ning seejärel mingil seni veel teadmata põhjusel uuesti paljunema hakata,“ räägib 30 aastat onkoloogina töötanud Kütner.