VAHEAJAD TOOVAD HAIGUSTE LAINE. Perearst: iga kohtumine loob võimaluse viiruseid vahetada 

Koolivaheaejad on suur rõõm ja kindlasti vajalikud, aga teisest küljest annavad hoogu ka haiguste levikule. „Ka varasematel aastatel on tavaline olnud, et pärast koolivaheaega tuleb haiguste laine, sest pered on käinud Eesti ja maailma erinevates nurkades, toonud sealt viiruseid kokku ja seejärel kollektiivides neid rõõmsasti vahetanud,“ ütleb perearst Piret Rospu. Mida teha, et sügisene vaheaeg ei aitaks ka koroonaviirust laiali kanda, nagu see juhtus pärast kevadist vaheaega?