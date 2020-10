GALERII | Miks patsient urineeris läbi sõela? Avati näitus Eesti vanima haigla ajaloost 

On meenutatud, et opereerimata pimedad kaehaiged olid sel ajal pigem haruldus. Kui mõni selline leiduski, siis ei olnud ta arvatavasti endast ise teada andnud. Sellest ajast pärineb ka termin "tilgasaba", sest patsientidel tuli haiglas olles seista viis korda päevas järjekorras, et oma silmatilgad kätte saada.