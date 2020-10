Ööpäevaga lisandus 101 positiivset testi, nakkuskordaja on tõusnud üle 56 

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 67 inimesel. Ida-Virumaale lisandus üheksa, Hiiumaale kolm ja Tartumaale kolm. Lääne-Virumaale ja Pärnumaale lisandus kaks uut positiivse testi tulemust. Järvamaale, Jõgevamaale ja Raplamaale lisandus üks uus juhtum. 12 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Harjumaa juhtumitest 53 laekusid Tallinna. Viie Harjumaa juhtumi puhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega, ühe juhtumi puhul on viirus sisse toodud Ukrainast. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 2 500 inimest, kellest 515 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 14 kollet: esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on 10 nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 32 inimest. Seitsmendas töökoha koldes on kuus inimest. Täna lisandus veel kaks kollet – kaheksas töökoha kolle viie nakatunuga ja spordikolle viie inimesega.

Eelmise ööpäevaga lisandus 13 Viru vangla kinnipeetava testitulemus, nende hulgas ka kaks rahvastikuregistri järgi Lääne-Virumaale laekunud tulemust. Muudel juhtudel nakatuti Ida-Virumaal viiel juhul pere või tuttavate kaudu, kahel juhul saadi nakkus läbi töökontakti, ühel juhul hoolekandeasutuses, ühel juhul toodi viirus sisse Rootsist ja ühe juhtumi asjaolud on selgitamisel. Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 aktiivset kollet: Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega on seotud kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36 ja teise kooli koldega üheksa inimest. Meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest ja lasetaia koldes kuus. Narva-Jõesuu töökoha koldes on 10 inimest. Vangla koldes on 55 isikut (statistikasse pole jõudnud 18).

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 900 inimest, kellest haigestunud on 144.

Tartumaale lisandunud juhtumite puhul oli kahel juhul tegemist lähikontaktiga varasemate nakatunutega, ühel juhul oli tegemist nakatumisega läbi tööalase kontakti. Valgamaale lisandunud juhtumi puhul toodi nakkus sisse Venemaalt. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 300 inimese, kellest 48 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.