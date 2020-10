Ööpäevaga lisandus 125 positiivset testi, lisandus suur hooldekodu nakkuskolle 

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 48 inimesel. Raplamaale lisandus 29 ja Ida-Virumaale 19. Pärnumaale lisandus seitse, Jõgevamaale viis ja Tartumaale viis. Läänemaale, Saaremaale, Valgamaale, Viljandimaale ja Võrumaale lisandus üks uus juhtum. Seitsmel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Harjumaa juhtumitest 41 laekusid Tallinna. Viie Harjumaa juhtumi puhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega. Üks Harjumaa juhtum on sisse toodud Rootsist. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. 29 Raplamaa juhtumit on seotud nakatumisega hooldekeskuses.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 2100 inimese, kellest 413 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 11 kollet: esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on 10 nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on viis haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 32 inimest.

Ida-Virumaa uutest juhtudest viis on seotud nakatumisega kinnipidamisasutuses, kuuel juhul nakatuti pere või tuttavate kaudu, neljal juhul saadi nakkus läbi töökontakti, ühel juhul nakatuti lasetaias, ühel juhul koolis, üks juhtum toodi sisse Venemaalt ja ühe juhtumi asjaolud on selgitamisel. Ida regiooni tööpiirkonnas on 11 aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36 ja teise kooli koldega üheksa inimest. Meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest ja lasetaia koldes kuus. Narva-Jõesuu töökoha koldes on üheksa inimest. Vangla koldes on viis inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 700 inimest, kellest haigestunud on 132.

Jõgevamaale lisandunud kolme juhtumi puhul on tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, ühel juhul on nakatumise asjaolud selgitamisel ning üks juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab tegelikult Harjumaal. Valgamaale ja Võrumaale laekunud juhtumite asjaolud on veel selgitamisel. Viljandimaa juhtum on seotud nakatumisega läbi töökontakti. Tartumaale lisandunud juhtumite puhul on haigus kahel juhul sisse toodud Venemaalt, kahel juhul on nakatumise asjaolud veel selgitamisel ning üks juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab tegelikult Harjumaal. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 300 inimese, kellest 47 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.