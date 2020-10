SÜGELUS, KUIVUS, VILETS NÄGEMINE? Proovi lihtsat harjutust, mis päästab silmad ülekoormuse ja krampide eest! 

Mis juhtub, kui hoida kätt iga päev kaheksa tundi ühes asendis? Käsi läheb krampi. Sama kehtib silmade puhul, kinnitab Confido optometrist Hanna-Maria Vanaküla. “Arvutiga töötajatel on silmad suurema osa päevast fikseeritud ühte kindlasse asendisse ning sundasend põhjustab spasmi ehk silmade lihased ei suuda enam lõdvestuda. Kui käe sundasend annab valu ja krambiga märku peamiselt vaid käes, siis silmade puhul on asi vähe varjatum ning alati ei pruugi kaebused ka kohe tekkida. “

Foto: Pixabay

“Päris sageli jõuavad minu juurde inimesed, kellel on prillid näiteks –5,0 dpt. Nende nägemisteravuse mõõtmisel selgub, et tegelik nägemine on märksa parem, –3,0 dpt,” tõdeb Vanaküla. Mis juhtus? Inimene on iga päev töötanud intensiivselt arvutiga ja kord kui nägemine halvenes, saanud ka tugevamad prilliklaasid. Uute prillide väljakirjutamise hetkel oligi nägemine kehvem, ent vahepeal on inimene töökohta vahetanud ja arvuti kasutamine muutunud harvemaks. Silma lihaskramp oli vabanenud ja nägemine paranenud.