KOROONAKRIIS BELGIAS: nakatunud arstidel palutakse edasi töötada Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 10:13

Foto: Vida Press

Belgia linna Liège arstidel palutakse jätkata tööd isegi siis, kui nad on nakatunud koroonaviirusesse, kuna nakatumiste arv on kiirelt tõusnud, samuti on kasvanud haiglaravi vajavate inimeste arv, kirjutab BBC.