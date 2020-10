Ööpäevaga lisandus 125 koroonaviirusega nakatunut. Härma: ei ole põhjust arvata, et olukord läheb paremaks 

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma sõnas, et praegu on veel täpsem nakatunute ülevaade koostamisel, ent uue suure koldena lisandus üks hooldekodu. Tema sõnul viidi Raplamaa ühes hooldekodus läbi laustestimine, kus osutus 30 koroonatesti positiivseks.

Härma sõnul on eilse seisuga Eestis 23 aktiivset kollet, millest üle pooled on seotud töökohtadega. Endiselt on aktiivsed ka koolikolded, mida saab seostada haigena töölkäimisega. Ta lisas, et Ida-Virumaal langeb haigestumistrend, ent samas tõuseb Harjumaal ja nüüd ka Raplamaal.

Tema sõnul tuuakse ühe rohkem haiguseid sisse ka välismaalt - peamiselt Venemaalt ja Ukrainast, aga ka Soomest ja Poolast

Murettekitav on ka positiivsete testide osakaal ning oluline on jälgida nii enda kui ka tuttavate tervist. Härma sõnul pole praegu pole praegu halb, aga edaspidi oin oht viiruse varjatud leviku kasvuks.