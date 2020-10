MIS TOIMUB? Kas koroonadiagnoosi eest tõesti makstakse? Mille tõttu need inimesed tegelikult surid? 

“Kuulsin sõbralt, et kui tema vanaema suri hooldekodus, siis küsiti perelt, kas me võime panna surma põhjuseks Covid-19, sest siis makstakse selle eest 200 eurot.” Sellised jutud levivad praegu hoogsalt nii suust suhu kui ühismeedias. Eestis on koroonaviirus nõudnud 73 inimese elu. Kas see arv võib olla liialdatud?

Terviseameti andmetel on koroona nõudnud Eestis 73 inimese elu (28. okt seisuga). Aga väga visalt levivad jutud, et koroonasurmasid pannakse rohkem kirja, kui neid tegelikult on, sest keegi saab sellest kasu. Kuigi nüansid on erinevad – kord on kasusaaja perearst, kord hooldekodu, kord haigla – on sõnumite sisu sama. Koroonadiagnoose pannakse justkui ka neile, kellel on hoopis muu haigus, ka surmapõhjusena. Et saada mingit toetust, näiteks matuseraha, või moonutada statistikat ja näidata, et koroonahaigeid ja -surmasid on meil rohkem kui tegelikult.