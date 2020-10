SÜGIS PANEB LAPSE TERVISE PROOVILE: need vitamiinid aitavad haigustele vastu panna! 

Foto: Martin Ahven

Vitamiinidega pole vaja liialdada

Proviisor Astrid Oolbergi arvates pole toidulisandite liigtarbimine mõistlik. „Meie keha on loodud ise paljusid protsesse taastama ja käivitama, ilma et peaksime end pidevalt n-ö dopinguga täitma – see kehtib ka laste puhul. Seega tasub aastaringse vitamiinivõtmise korral aeg-ajalt pause pidada, et taastada keha naturaalne toimimine.” Oluline on kanda hoolt ka vaimse tervise eest. „Oluline on märgata laste köha ja nohu, aga ka nende soovi lihtsalt hellust ja tähelepanu saada. Vahel ravib see rohkemgi kui vitamiin.”