DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha – arst soovitab kuuldeaparaati, kuigi ma pole mingi hädine vanaätt? 

Ilmselt olid ultraheli ja röntgen need aju-uuringud, mis mitte kui midagi ei näidanud. Loodetavasti seda ikka näitasid, et ajud olemas, aga muud ei leitud, ja jumal tänatud.

Kõrvaarst soovitab kuuldeaparaati ikka viimase abinõuna, kui muud võimalust pole. Aga mis põhjusel kuulmine halvenes ja kas see põhjus on ravitav, seda peaks ikka kõrvaarstilt küsima, ta on kohustatud patsiendile andma kogu tema tervist puudutava info ja seda patsiendile arusaadaval kujul. Isegi kui teine ei kuule.

Tegelikult on kõiksugu elektroonsete vidinate kõrvas kandmine tänapäeva moetrend, teismelised kuulavad muusikat, noored mehed mobiili käed-vabad-süsteemiga, kuulmisele pole see kindlasti kasulik, ja kõrvaarstid hoiatavad, et kasvab peale vaegkuuljate põlvkond ning paarikümne aasta pärast on kuuldeaparaatide kasutamine sama tavaline kui täna prillide kandmine. Muuseas, tolleks ajaks tekib supelrandadesse ka rohkelt eidekesi, kelle neljandas nooruses ihu kaunistavad kortsus tätoveeringud.

Aga täna mahub tavaline kuuldeaparaat kõrva taha, on olemas selliseidki, mida kõrvas sees kantakse, ja lähitulevikus saab nad kuulmekäiku nii ära peita, et keegi ei pane tähele.