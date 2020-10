KANGELASED! Tunnustati koeri, kes aitavad avastada koroonaviirusesse nakatunud inimesi 

Kui koerad asusid tööle, märkis Soome lennujaamu ühendav ettevõte Finavia, et koerapelglikud inimesed ei pea kartma, neljajalgne viirusetuvastaja ei tule teda tegelikult üle nuuskima. Koer töötab eraldi kabiinis, testi andvad inimesed pühivad oma nahka testimiseks mõeldud lapiga ning panevad selle topsi sisse, mis antakse seejärel koerale. See kaitseb ka koerajuhti nakkuste eest. Kõiki teste töödeldakse anonüümselt. Osalemine koerte abil tehtavas koroonatestis on vabatahtlik.

Foto: Finavia

Arvatakse, et koertel on koroonaviirust kerge ära tunda, see on neile n-ö kerge lõhn, mistõttu on nende koolitamine suhteliselt kiire ja heade tulemustega. Arvatakse isegi, et koer võib inimesel avastada koroonaviiruse varem kui laboritestid ja ta vajab avastamiseks väiksemat viirusehulka. Kuigi ka laboritestid on head, ei jõua need selle lähedalegi, mida suudab koer haista, mainis Anna Hielm-Björkman.