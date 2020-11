Perearst vastab: mida teha kui säärel on haav? 

Kui haavast on niidid välja võetud, siis on haav juba sellises paranemisjärgus, et plaastrit haava koos hoidmiseks enam vaja pole ning võib tagasi pöörduda tavapärase igapäevase koormuse juurde. Loomulikult võib harilikku haavaplaastrit lühiajaliselt kasutada, kui näiteks riided armi ebameeldivalt hõõruvad. Armkoe lõplik moodustumine on pikk protsess. Et arm paremini paraneks ja ilusam jääks, võib seda hooldada spetsiaalse silikoongeeli või -plaastriga paar kuud kuni pool aastat.