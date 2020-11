SILMAARST SELGITAB: miks silmad ajavad saunas rähma ja kipitavad? 

„Mul on paar aastat olnud nii, et saunas käimise ja leilivõtmise ajal hakkavad silmad tugevasti kipitama ja rähma ajama. See ei saa olla tingitud vingusuitsust, sest kodune saunaahi on hiljuti uue vastu välja vahetatud. Sama häda tekib ka siis, kui võtan leili mõnes teises saunas. Silmad on terve järgneva õhtu hägused ja ajavad vett ja rähma välja. Hommikul ärgates on olemine jälle normaalne, pesen silmad rähmast puhtaks ja elan edasi. Olen ka prillikandja, klaaside näit on –5 dioptrit. Olen 49aastane naine,“ kurdab Tiiu lugeja muret.