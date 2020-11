Hea nõu VEREPROOV NÄITAS RAUAVAEGUST. Perearst selgitab, millest see võib tekkida Liisi Seil , täna, 07:00 Jaga: M

Foto: istockphoto

„Käisin töötervishoiuarsti juures ja seal avastati vereproovi põhjal, et mul on rauavaegus ehk punalibledes on nii vähe hemoglobiini, et see on normi alampiiri lähedal. Arst käskis kindlasti rauatablette võtta, et enesetunnet parandada. Tõepoolest, olen juba ammu võidelnud uimasuse, väsimuse ja jõuetusega. Aga miks see rauapuudus üldse tekib? Olen 50aastane ja menstruatsioone mul enam pole. Taimetoitlane ma ka ei ole, kuigi suures koguses punast liha ei söö, eelistan juurvilju, kana ja kala. Mida peaksin oma eluviisis või toitumises muutma?“ küsib Tiiu lugeja.