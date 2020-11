Keha INSULT TEKIB ÄKKI: tegutse kiiresti, kui märkad neid tunnuseid! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 13:00 Jaga: M

Insulti esineb rohkem meestel, haigestuda võivad nii nooremad kui ka vanemad inimesed. Foto: Vida Press

„Insuldi üks põhjusi on ajuveresoone lõhkemine, mille tulemus on verevalum ajju. Enamik insulte on aga põhjustatud ajuveresoone ummistusest verehüübe ehk trombi tõttu – seda kutsutakse ajuinfarktiks. Trombi tõttu ei saa närvirakud enam energiat ning lakkavad töötamast,“ selgitab Tartu Ülikooli kliinikumi neuroloog Janika Kõrv.