UUS REKORD! Ööpäevaga lisandus Eestis 134 koroonapositiivset 

Harjumaale lisandus 79 positiivset testi, Ida-Virumaale 33, Lääne-Virumaale ja Raplamaale neli, Pärnumaale kaks, Läänemaale, Järvamaale, Valgamaale üks. Teadmata päritolu on viis positiivset, mis reeglina tähendab, et sellise proovi andis välismaalt pärit inimene.

Haiglaravil on 41 inimest, juhitaval hingamisel kaks ja intensiivravil neli patsienti.

Harjumaa 79 uuest juhtumist 47 on Tallinnas. Viiel juhul saadi viirus pereringis ning kahel juhul tuttavalt. Kahel juhul toodi viirus sisse Venemaa Föderatsioonist ja ühel juhul Rootsist. Üks nakatunu on seotud Viru vanglaga. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 2600 inimest, kellest 559 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 14 kollet: esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmanda töökoha koldega samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on 10 nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 32 inimest. Seitsmendas töökoha koldes on kuus inimest. Kaheksandas töökoha koldes ja spordikoldes on kummaski viis haigusjuhtu.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest 25 on seotud Viru vanglaga, viirus tuvastati 24 kinnipeetaval ja ühel töötajal. Neljal juhul saadi viirust tuttavalt, kahel juhul pereliikmelt ning ühel juhul töökohal. Üks haigusjuht toodi sisse Venemaalt.

Lääne-Virumaa uutest haigusjuhtudest üks on sisse toodud Itaaliast, ühel juhul on tegemist Viru vangla kinnipeetavaga ning ühel juhul on asjaolud selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21, Narva-Jõesuu töökoha koldega 10, Sillamäe teise kooli koldega üheksa, Narva töökoha koldega seitse ning Narva lasteaia koldega kuus nakatumist. Vangla koldes on positiivse proovi andnud 81 inimest, neist üks on vangla töötaja.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest haigestunud on 195.