10 head põhjust, miks puhastada hambavahesid hambaniidiga 

Ekslik on arvata, et kui kaks korda päevas korralikult hambaid harjata, siis sellest piisabki. Hammaste ja igemete hoidmiseks on sama oluline puhastada ära ka hambavahed, kuhu kogunevad toidujäägid ja hambakatt. Hambavahesid hoolikalt puhastades väldid mitmeid ebamugavaid suuprobleeme.

1. Hoiad hambad terved

Toidujäätmed, mis jäävad pikemaks ajaks hambavahedesse, põhjustavad kaariest. Seetõttu tekivadki augud tihti just kahe hamba vahele. Algfaasis on auku seal ka raske märgata ja eriti kurb, et kaariesekahjustus mõjutab hambavahes sageli mõlemat hammast korraga.