Lisandus 131 koroonapositiivset. Nakkuskordaja on kerkinud 91,65 peale

Harjumaa 95 uuest juhtumist 78 on Tallinnas. 11 põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Ühe juhtumi puhul on tegemist nakatumisega Viru Vanglas (üle antud ida regionaalosakonnale). Kolme juhtumi nakatumise päritolu on teadmata (sealhulgas üks Järvamaa juhtum). Ülejäänud juhtumite nakatumiste päritolu on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 5100 inimese, kellest 776 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 19 kollet: teise töökoha koldega on seotud kaheksa ning kolmanda töökoha koldega samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on 10 nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on 14 haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 33 inimest. Seitsmendas töökoha koldes on kaheksa inimest. Kaheksandas töökoha koldes on 15 haigestunut ja spordikoldes on viis. Lasteaia koldes on viies haigestunut. Ürituse koldes kuus ja muu kontakti koldes kaheksa inimest. Teises ürituse koldes on viis haigestunut ja kolmandas ürituse koldes viis. Tänasest lisandunud haigla koldes on 12 haigestunut.