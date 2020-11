Terviseamet: lisandus rekordiliselt 208 testi, nakkuskordaja kasvas 87,44 peale

Viiruse leviku peatamise ja ühiskonna avatuna hoidmise tagab meie kõigi vastutustundlik käitumine. Testida tuleb end esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide osakaal, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub ka kergete haigusnähtude korral kõiki inimesi testima minema!