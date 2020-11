VIIRUSEPLAHVATUS: lisandus rekordiliselt 208 koroonapositiivset! Oodata on uusi piiranguid

Haiglaravil on praegu 44 inimest, kellest juhitavat hingamist vajavad kaks. Kokku on Eestis haiglaravil olnud 545 koroonaviiruse põdejat. Haiglaravi vajavad enamasti inimesed, kes on 66aastased ja vanemad.

Minister andis tööandjatele tungiva soovituse üle vaadata, kuidas töötajaid võimalikult palju hajutada ja võimalusel kodukontorisse saata. Samuti paneb minister pidurit kõikidele plaanidele suuremaid jõulu- ja aastavahetusepidusid korraldada. „Need tähistamised tuleks sellel aatsal pidada pereringis. Ma arvan, et suuremates kollektiivides ei saa seda praegu lubada. Mulle ka meeldivad need pühad, aga praegu on vaja plaane teha nii, et need üritused jäävad ära. Peame olema ettevaatlikud, et me ei leiaks end jõuluajal uue laine keskelt,“ sõnas ta.