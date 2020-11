VIIRUSEPUHANG: lisandus 241 koroonapositiivset. Nakkuskordaja on 105,80

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 105,80.

6. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 52 Covid-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neli haiget.

Maakonniti on viimase kahe nädala kõrgeim nakatumus 100 000 elaniku kohta Raplamaal (252,4) ja Hiiumaal (225,4). Madalaim on näitaja Viljandimaal (8,7) ja Saaremaal (15,1). Harjumaa (sh Tallinn) näitaja on 128,6 ja Ida-Virumaal 166,8.