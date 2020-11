D-VITAMIIN MÕJUTAB KA KOROONAT. Kui palju peab seda võtma? 

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti

„Viimasel ajal tundub siiski, et ilma vereseerumist D-vitamiini taset määramata võiks vastsündinud alates 2. elunädalast võtta 10 μg päevas, 1–12aastased 10–20 μg, 12–18aastased 15–20 μg ja täiskasvanud 20–25 μg päevas,“ ütleb proviisor. Kui vereproovi alusel on kindlaks tehtud, et D-vitamiini on veres vähe (alla 75 nmol/l), on vajalikud suuremad annused.