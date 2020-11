VIIEPÄEVANE RUDOLF VAJAB ABI! Aita poisil sõita südameoperatsioonile! 

Rudolf sündis südamerikkega – tema suured veresooned, kopsuarter ja aort on oma koha vahetanud. Lapse elu päästmiseks tuleb teha esimeste elunädalate jooksul operatsioon, mida Eestis ei tehta. Rudolf viiakse Helsingisse homme, sealses lastehaiglas on edukalt opereeritud ka mitmed teised sama diagnoosiga Eesti lapsed.

Paraku sureb opereerimata 90% suurte arterite transpositsiooni diagnoosiga lastest esimesel eluaastal. Operatsiooni (ingl k arterial switch operation ehk arteriaalse ümberlülituse operatsioon) käigus n-ö istutatakse aort ja kopsuarter oma “õigesse kohta”. 95 protsendil juhtudest on operatsiooni tulemus väga hea ning laps saab edaspidi elada täisväärtuslikku elu.

Kui varem said pere üürida lapse haiglasoleku ajaks toa haigla kõrval asuvas ja märksa soodsamas peremajutuses, siis Covid-19 tingimustes välismaalastel seal elada ei lubata. Nii on hetkel teada, et majutuse eest tuleb perel tasuda üle 2000 euro. Lisanduvad ka vanemate transpordikulud Tallinnast Helsingisse ja tagasi ning koroonatestimisega seotud kulud.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on Rudolf sel aastal juba neljas pisike, kelle südameoperatsiooniga seotud ravireisi Lastefond toetab: „On väga tore, et haige lapse kiirabitranspordi eest ei pea enam annetajad tasuma, need kulud katab Eesti Haigekassa.“

Eveli Ilves lisab, et paraku kaasnevad lapse ootamatu välisraviga alati ka lapsevanemate transpordikulud ning kohapealsed majutuskulud,pandeemia tingimustes lisanduvad ka mitmed piirangutega seotud väljaminekud: “Loodame väga, et meie head annetajad tulevad ka sellele perele appi ning väikese Rudolfi pere saab keskenduda ainult oma lapse eest hoolitsemisele ning ei pea mutretsema, kuidas ootamatud kulud tasuda. Aitäh, et aitate meil aidata!“

Rudolfi peret saab aidata, helistades Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele.