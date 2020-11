DR VASSILJEVI KULLAFOND | Miks kätele-jalgadele tekivad kergesti sinikad? 

“Mul on viimasel ajal hakanud tekkima sinikaid kätel-jalgadel. Nii kui ennast kergelt vastu mööblit ära löön, kohe sinikas järel. Tuttavad juba küsivad, kas mees peksab või milles asi. Ei peksa ta midagi, tervisel pole ka häda, üksvahe oli südame ja vererõhuga probleeme, aga see asi on nüüd korras, võtan ainult südameaspiriini ja muud ei midagi.”

Väga võimalik, et südameaspiriinis ongi asi. Seda soovitatakse kõigile, asja pärast ja asjata, kuigi pole sugugi mitte ohutu ravim. Aspiriin ehk atsetüülsalitsüülhape on palavikulangetaja ja valuvaigisti, südamehaiguste puhul aga kasutatakse sellepärast, et vähendab verehüübivust ja seega veresoonte ummistumise ohtu.