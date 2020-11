STRESS JA VÄSIMUS? Kurnatuse taga võib olla selle vitamiini nappus! 

Foto: Pixabay

Organismi B-vitamiinid puudusest võivad anda märku näiteks väsimus ja meeleolumuutused, samuti lihasnõrkus ja kaalulangus. „Pikaaegne B-vitamiinide puudus võib endaga kaasa tuua mitmeid terviseprobleeme, nagu aneemia, depressioon, ärevus, seede-, mälu- ja südameprobleemid ning halvenenud naha, juuste, küünte, suu ja silmade seisund,“ selgitab Vahar. Ta lisab, et foolhappe puudus raseduse ajal võib põhjustada sünnidefekte ning veganluse korral on sage B12-vitamiini puudus, mis võib põhjustada väsimust ja nõrkust, närvikahjustusi, mälu- ja keskendumishäireid ning aneemiat.

Proviisori sõnul ei tasu B-vitamiinide üleannustamist karta. „B-vitamiinid on vesilahustuvad vitamiinid, mis ületarbimisel väljuvad uriiniga,“ selgitab Vahar. Erandiks on aga B12- ja B9-vitamiinid, mis talletuvad tagavarana maksa.

Vajadusel võib võtta B-vitamiini preparaati 1-2 korda päevas. Apteegis on neid nii eraldi kui ka komplekspreparaatidena. „Paljud vitamiinid ja mineraalid on registreeritud toidulisandina, mis tähendab, et need ei ole mõeldud konkreetsete sümptomite leevendamiseks, vaid B-vitamiini suurenenud vajadusel juurde võtmiseks, näiteks pingelisel või töökamal perioodil,,“ ütleb Vahar. „Olemas on ka üksikuid B-vitamiine või ravimina registreeritud kombinatsioone, mis on mõeldud kasutamiseks teatud haiguste korral ning nende manustamiseks võiks soovitus tulla arstilt.“