Martin Kadai koroonapiirangutest: koolide laussulgemist ei saa õigeks pidada 

"Koolid peaksid avatumaks jääma, sest õpilased pole riskirühmas. Kui õpetaja haigestub, siis see klass või see osa koolist peaks minema distantsõppele, aga koolide laussulgemist ei saa õigeks pidada. Distantsõpe ei pruugi ka olla selle tasemega, mis füüsiline õpe ja sellest kannatavad lapsed," sõnas Kadai Vikerraadio saates Uudis+.

Kadai lisas, et teatud piirangud on kasvanud koroonanumbrite valguses asjakohased, aga need tuleks sihitada sinna, kus on kõige suurem probleem ja risk haiglaravi vajavate inimeste arvu kasvule.