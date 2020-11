DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui liigesed valutavad juba pikemat aega? 

Mis on mu meelest üsna mõttetu toiduraiskamine – suu kaudu saadud energia maakera pöörlemisse panustada. Oleks veel, et tee peal külakolkasse posti ära viskaks või vanakestele pensioni koju kätte. Aga ei, kümme kilomeetrit niisama tühja mööda treppe ja koridore. Või kaubakeskusi. Mis parata, üldine hoiak on selline, et kes normi ei täida, on justkui rahvavaenlane ja tagurlik element. Õnneks leidub ihulise kultuuri eesrindlasi, kes oma isikliku panusega kindlustavad vähemalt riigi keskmise tublil tasemel. Neist üks on siin ette näidata:

"Olen mees vanuses üle 50, liigesed valutavad juba pikemat aega, käisin poolteist aastat tagasi uuringutel, kus midagi ei leitud. Hoolitsen oma liigeste eest hästi, sest olen elukutselt elektrik ja juba töö on selline, et tuleb päevas läbida 29 000 sammu ja 133 korrust. Küsimus – mida veel võiks teha?"

Oi-oi. Kõigepealt võiks teha seda, et vähendada koormust. Kui uuringute andmetel mingit haigust ei leitud, siis haigust polegi, lihtsalt väikest viisi liigeste ealised muutused, kellel neid viiekümneselt poleks, aga mis on kindlasti – on jõhker krooniline ülekoormus. Mille tõttu ealised muutused ainult süvenevad.