HAIGETE ARV KASVAB: viirustega nakatumine kogub taas hoogu 

Eestis ei ole käesoleval hooajal veel ühtegi gripiviirust laboratoorselt kinnitatud, jätkuvalt on domineeriv viirus rinoviirus. Rinoviirustele on iseloomulikud aevastamine, nohu, vahel esineb ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik. Rinoviirused on umbes 30–40% täiskasvanutel esinevate nn külmetushaiguste põhjuseks.