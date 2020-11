Naistearst Gabor Szirko: sõeluuringul käimine peaks olema sama tavaline kui käte pesemine 

Emakakaela puudutamisele reageeritakse erinevalt – mõnel võtab näo krimpsutama, teisel on kõdi. Igal juhul on protseduur lühike ja valutu, mistõttu ei ole põhjust seda karta. Proovi tulemused saabuvad mõne nädalaga.

Sõeluuringu efektiivsuses ei maksa kahelda – sellel on kindel positiivne mõju tervisele. Paljudele riikidele käib sõeluuringute korraldamine üle jõu, sest see nõuab hästi toimivat süsteemi ja palju raha. Oleme Eestis üheskoos otsustanud, et meie inimesed väärivad sõeluuringust saadavat kasu ning panustame ühiselt selle toimimisse. Kõige olulisem on aga igaühe individuaalne otsus sõeluuringul käia, muidu pole kogu süsteemil suurt mõtet.

Need on tegelikult väga lihtsad asjad: liikumine ja tervislik toitumine. Ent väga oluline on ka vaimne tervis. Ka sõeluuringutel oleme märganud, et pigem käivad end testimas positiivse ellusuhtumisega reipamad naised. Seepärast paneksin kõigile inimestele hingele, et te märkaks ümberringi oma lähedasi, kes on ehk veidi tuhmunud, ning julgustaksite neid samamoodi oma mõtetest ja tervisest avatumalt rääkima. Märgake enda ümber lähedasi ja julgustage neid tervise eest hoolt kandma.