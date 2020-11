Terviseamet tahab muuta siseruumides maskide kandmise kohustuslikuks 

Terviseameti juht Üllar Lanno loodab, et valitsus lepib järgmisel nädalal kokku meetmete paketis, kuhu kuulub ka maski kandmise kohustus siseruumides, kus on suuremad inimeste kogunemised, vahendas ERRi uudisteportaal.

Lanno ütles, et terviseameti hinnangul on maskikohustus siseruumides vajalik ning selle kehtestamisele oldi juba neljapäeval väga lähedal. "Ma arvan, et teisipäevaks on see ära otsustatud," märkis ta.