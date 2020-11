Ülevaade koroonaviiruse levikust naaberriikides: Venemaal ja Leedus tuvastati rekordarv koroonapositiivseid 

Soomes lisandus viimase ööpäevaga 266 uut koroonanakkuse juhtu ning nakatunute koguarv on 17 385. Lisandus ka üks surmajuhtum, mis teeb kokku 362 surmajuhtumeid. Viimase kahe nädala jooksul on Soomes koroonasse nakatunud 2773 inimest, mida on 72 võrra rohkem kui eelneva kahe nädala jooksul, mil registreeriti 2701 uut nakatunut.