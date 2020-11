Nagu me kõik teame, kasvab koroonaviiruse levik meie regioonis hüppeliselt ja kiirete hüpetega. “Praegu on veel kriitiline aeg viiruse leviku tõkestamiseks. Tallinnas ja Põhja-Eestis on viiruskordaja täna juba 115 saja tuhande elaniku kohta ja kui me preagu ei reageeri, vaatame lahkuva rongi tulesid tagantpoolt,” pöördub Talving videos haigla töötajate poole.

“Ma palun teid kõiki, nii nagu infektsioonikontrolli juhtrühm on kindlalt sätestanud: kanda maski kõikjal, kus on inimesi. Me oleme liikunud üldalalt nüüd kõikidele aladele regionaalhaigla korpustes ja ka üüripindadel. Mitte ainult haiglas, aga maske peaks kandma ka ühistranspordis, poes ja töökohtades. Palun teil loobuda üritustest, ärge käige pidudel ja vältige külaskäimisi.”