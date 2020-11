Karmen Joller: koroonapiirangud mõjutavad vaimset tervist, tekitades hirmu ja ebakindlust tuleviku ees 

"Infektsioonidega on arstid võidelda osanud umbes 150 aastat ja tegelikult kauemgi. Seega ei ole praegune COVID-i pandeemia oma olemuselt ühegi arsti jaoks midagi uut. Tänaseks me teame, kuidas SARS-CoV-2 levib, milline on haiguspilt, kes on riskirühmad, kuidas piirata levikut. Tänapäeval ei saa ka seda öelda, et info aeglaselt leviks ja meedikud infosulgu jääksid – pigem vastupidi, valitseb info üleküllus, mille alusel on raske järeldusi teha," tõdeb ta, lisades, et saame sellega hakkama, kuna meid on õpetatud kriitiliselt mõtlema.

"Arstidena me teame, et tõenäoliselt kasvab päevane nakatumiste arv järgmise umbes kahe nädala jooksul eksponentsiaalselt, st kordades, kuni saavutab platoo, mille järel saabub langus. Kindlasti tuleb juurde ka surmasid. Kõik see tähendab, et ka meil võib tekkida olukord, kus haiglad ja perearstikeskused ägavad ülekoormuse all, meedikud langevad üksteise järel rivist välja. Me teame kõike seda ette, ja sellest tulenevad ka meedikute soovitused ja hoiatused," sõnab ta.

"Ja sellest tuleneb ka kogu meditsiinisüsteemi valmistumine suureks puhanguks - õnneks oskame seekord seda teha palju paremini suunatult. Ja me oskame seda, sest oleme rohkem kui 150 aastat harjutanud."

Infoküllus süvendab vaimsed haiguseid

Järgmisena käsitleb Joller meeleoluhäirete teemat, tõdedes, et ka see valdkond pakub koroonaviiruse ajastul arstidele suurt huvi.

"Viimase paarikümne aastaga on toimunud ka suur tehnoloogiline areng, mis võimaldab info liikumist tohutu kiirusega – kui varem liikusid uudised suust suhu või laeva või rongiga, siis täna saame me Austraalias või Ameerikas toimuvast teada sekunditega. Ja halvad uudised liiguvad ikka kiiremini kui head. Meedikute jaoks on täiesti uus see, kuidas reageerib inimese psüühika pandeemiale tänapäeva infokülluse foonil – inimese psüühika ei ole sellise infotulvaga veel kohastunud," tõdeb ta.