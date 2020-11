Terviseamet: lisandus 128 koroonapositiivset, haiglas viibib 63 patsienti  

Kutsume tööandjaid üles võimaldama kaugtöö tegemist, et vähendada kontaktide hulka töökohal. Nakkuse leviku piiramine asutustes on hädavajalik.

Hangi infot usaldusväärsest allikast. Kutsume üles inimesi jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mis on nende allikate kinnitatud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja telefoninumbril 1247.

Covid-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 177 524 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 287 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 152.