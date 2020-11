Terviseamet: lisandus 144 koroonapositiivset, juhitaval hingamisel on kuus patsienti 

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 61 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 53 uut nakatunut. Tartumaale, Hiiumaale ja Pärnumaale laekus kolm uut positiivset testi tulemust. Valgamaale lisandus kaks positiivset testitulemust ning Järvamaale, Põlvamaale, Raplamaale ja Viljandimaale lisandus üks positiivne tulemus. Kolme positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Harjumaa 61 uuest juhtumist 50 on Tallinnas. Kahe põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Ühel juhul toodi haigus sisse Ukarinast. Kolme juhtumi päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu on täpsustamisel.

10.11 täpsustatud info: 67 juhtumi nakatumise päritolu oli varasem kontakt haigega ning seitsme juhtumi puhul toodi haigus sisse Taanist, Küproselt, Soomest, Rootsist, Inglismaalt ja Venemaalt. Kahe juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. 23 juhtumi nakatumise päritolu on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 10 000 inimese, kellest 1 024 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Kooli koldeid on neli kokku 23 inimesega, lasteaia koldeid on üks kokku 5 inimesega, töökoha koldeid on seitse kokku 116 inimesega, ürituste koldeid on kolm kokku 28 inimesega ja muu kontakti koldeid on kuus kokku 49 inimesega. Lisanduvad veel Rapla Hooldekeskuse kolle 65 inimesega, haiglakolle 18 inimesega ja Tallinna Vangla kolle 15 inimesega.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest 27 juhul toimus nakatumine pereringis, ühel juhul lasteaias, kahel juhul tööl, ühel juhul trennis ja kolmel juhul toimus nakatumine koolis. Ülejäänud juhtumite nakatumiste asjaolud on veel selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 38 ja Sillamäe teise kooli koldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaia koldega on seotud kaheksa nakatumist. Narva-Jõesuu töökoha koldega on seotud 10 nakatumist. Viru Vangla koldes on 208 inimest. Kohtla-Järve kooli koldes on kuus inimest. Sillamäe töökoha koldes on kaheksa inimest. Narva spordikoldes on 43 nakatunut. Narva töökoha koldes on seitse inimesega.