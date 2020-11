Terviseamet: ööpäevaga lisandus 259 koroonapositiivset, enim neist taas kord Harjumaale

Covid-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Lisaks on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta jne.

Kaua peame vaktsiini ootama?

Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi selgitas, et praegu on maailmas arenduses ligi 200 vaktsiinikandidaati. Enamus neist on alles algfaasis ja vaid 47 on jõudnud inimkatsetusteni.

Suve sõnul on kõige huvitavam jälgida neid vaktsiine, mis on arenduses jõudnud kliiniliste uuringute viimasesse faasi. Kui see faas on läbitud, on arendajatel puudu ainult luba, et vaktsiin turule paisata. Hetkel pole ühelgi vaktsiinil Eroopas müügiluba ega pole seda ka Euroopa Ravimiametilt taodelnud. Samas on kaks vaktsiini arendajat hakanud Euroopa Ravimiametile andmeid eelhindamisse saatma. See kiirendab loa saamise protseduuri, kuna ravimiamet saab hakata vaktsiiniga tutvuma juba siis kui testimine alles käib.