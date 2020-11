Terviseamet: ööpäevaga lisandus 259 koroonapositiivset, lisandus neli surmajuhtumit

12.11 täpsustatud info: lisandus Tartumaale viis juhtumit, mille puhul nakatuti hobitegevuse käigus ja neli juhtumit, mille nakkusallikas on teadmata ning kolme juhtumi puhul oli tegemist nakatumisega perekonnasiseselt. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt. Valgamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnasiseselt ning teise nakkusallikas on teadmata. Viljandimaale lisandunud ühe juhtumi puhul toimus nakatumine hobitegevuse kaudu ning kahel juhul on nakkusallikas teadmata.

Tartumaale lisandus kolm haigestunut kes said nakkuse koolisiseselt, ühel juhul kandus nakkus edasi töökohal ning ülejäänud nakatumised Tartumaal on täpsustamisel. Viljandimaale lisandunud kaks haiget said nakkuse perekonnasiseselt ning kahe nakkusallikas on täpsustamisel. Valgamaale lisandunud kahe uue juhtumi nakkusallikas on täpsustamisel. Võrumaale lisandunud nakatunu sai nakkuse välismaalt ja Põlvamaale lisandunud ühe nakatunu puhul on nakkusallikas teadmata, teine sai viiruse koolisiseselt ning kolmanda juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1400 inimese, kellest 209 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, üks on 34 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on seitse inimest ning õppeasutuse koldes on kuus inimest.

Pärnumaale lisandunud 10 nakatunut said viiruse hoolekandeasutuses, kahel juhul nakatuti töökohal ning kahe juhtumi asjaolud on selgitamisel. Hiiumaale lisandunud nakatunu asjaolud on selgitamisel. Saaremaale lisandunud ühel juhul toodi viirus sisse Soomest, ühel juhul on nakkusallikas teadmata ning üks nakatunu on võõrtööline. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest 126 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 12 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks kooli kolle, kus on seitse haigestunut.

Ööpäeva jooksul lisandus neli surmajuhtumit

13. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 72 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on viis patsienti. Koju saadeti kuus inimest, 1 inimene tunnistati valepositiivseks. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 15. Uusi surmajuhtumeid lisandus ööpäeva jooksul neli, kokku on Eestis surnud 80 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 605 COVID-19 haigusjuhtumit 589 inimesega.

13. novembri seisuga on tervenenud 4551 inimest. Neist 3340 inimese (73,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1211 inimese (26,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.