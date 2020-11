UUS REKORD: ööpäevaga lisandus 374 koroonapositiivset, enim neist Harjumaale 

Suve sõnul on kõige huvitavam jälgida neid vaktsiine, mis on arenduses jõudnud kliiniliste uuringute viimasesse faasi. Kui see faas on läbitud, on arendajatel puudu ainult luba, et vaktsiin turule paisata. Hetkel pole ühelgi vaktsiinil Eroopas müügiluba ega pole seda ka Euroopa Ravimiametilt taodelnud. Samas on kaks vaktsiini arendajat hakanud Euroopa Ravimiametile andmeid eelhindamisse saatma. See kiirendab loa saamise protseduuri, kuna ravimiamet saab hakata vaktsiiniga tutvuma juba siis kui testimine alles käib.